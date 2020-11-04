50 років тому відбулася перша в історії футболу серія пенальті: як це було. Відео

4 листопада 1970 року в матчі-відповіді другого раунду Кубка європейських чемпіонів між "Евертоном" і "Боруссією" з Менхенгладбаха відбулася перша в історії великих міжнародних турнірів серія пенальті.

Основний час поєдинку закінчився з нічийним рахунком 1:1, а з ударами з одинадцяти метрів краще впоралися англійці. Вони зуміли реалізувати чотири спроби, в той час як їхні суперники забили тільки тричі.

Рішення про введення в правила футболу серії пенальті було прийнято 27 червня 1970 року на генеральних зборах Міжнародної ради футбольних федерацій (IFAB). Систему проведення цієї процедури придумав і розробив колишній німецький арбітр Карл Вальд.

Відзначимо, що до появи серії одинадцятиметрових за нічийного рахунку переможець протистояння визначався за допомогою перегравання або підкидання монетки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фінальному матчі чемпіонату Европи 1976 року Антонін Паненка забив найвідоміший пенальті в історії футболу та приніс Чехословаччині перемогу над збірною Німеччини.