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У Кубку Англії воротар "розстріляв" суперника на останніх секундах - опубліковано відео

5.3тЧитати новину російською

Воротар англійської футбольної команди "Гісборо" Джордан Ніксон забив ефектний м'яч на 94-й хвилині і врятував команду від поразки в матчі першого раунду Кубка Англії проти "Ньютон Ейкліфф".

За рахунку 2:3 на останніх секундах голкіпер прибіг до штрафної суперника, отримав м'яч на груди, і найпотужнішим ударом "розстріляв" опонента. При рівному рахунку за регламентом турніру було призначено перегравання, де перемогу (2:0) добув "Гісборо" і вийшов в наступний етап.

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Нагадаємо, що недавно відверті фото подруги воротаря "Реала" наробили шуму в мережі. Фанати не змогли пройти повз оголеної краси дівчини.

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
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Отношусь с пониманием к новости выше. Советую при первых признаках слабости в организме заряжать свою "батарейку". keksfm.kiev.ua прием круглосуточно.
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