У Кубку Англії воротар "розстріляв" суперника на останніх секундах - опубліковано відео

Воротар англійської футбольної команди "Гісборо" Джордан Ніксон забив ефектний м'яч на 94-й хвилині і врятував команду від поразки в матчі першого раунду Кубка Англії проти "Ньютон Ейкліфф".

За рахунку 2:3 на останніх секундах голкіпер прибіг до штрафної суперника, отримав м'яч на груди, і найпотужнішим ударом "розстріляв" опонента. При рівному рахунку за регламентом турніру було призначено перегравання, де перемогу (2:0) добув "Гісборо" і вийшов в наступний етап.

So the FA Cup started on Saturday and @guistownfc goalkeeper Jordan Nixon equalised in the 94th minute 😱 pic.twitter.com/CbZmfhXDPl