У крові на підлозі: стали відомі нові подробиці смерті легенди радянського хокею

Легендарний радянський хокеїст Юрій Шаталов, який, за даними ЗМІ, наклав на себе руки, останнім часом відчував страх через онкологічне захворювання. Чемпіон світу-1974, побоювався, що хвороба торкнеться хребта і кісток. Останнім часом він став погано ходити, що побічно підтверджувало припущення.

Такими даними володіє видання "Московський комсомолець". За його інформацією, Шаталова, який спливав кров'ю, близько о пів на третю дня 13 березня знайшла дружина. Вона прийшла додому з роботи, а побачивши на підлозі закривавленого чоловіка, почала викликати екстрені служби міста.

Судячи з усього, спортсмен поранився сам, оскільки двері квартири були замкнені зсередини. Хокеїст був у свідомості, навіть відповідав на питання, але він не пам'ятав, як все сталося.

Юрій Шаталов скріншот

Медики 67-ї міської лікарні Москви діагностували важкі травми - поранення черевної стінки з пошкодженням тонкої кишки. Протягом шести днів лікарі проводили всі необхідні реанімаційні заходи, але врятувати Шаталова не вдалося.

Нагадаємо, Юрій Шаталов є чемпіоном світу і Европи 1974 року, а також володарем Кубка європейських чемпіонів. На його рахунку 441 матч і 35 закинутих шайб у чемпіонаті СРСР.

Як повідомляв "Обозреватель", за інформацією П'ятого каналу, при госпіталізації Юрій Шаталов знаходився у стані алкогольного сп'яніння.