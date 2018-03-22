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У крові на підлозі: стали відомі нові подробиці смерті легенди радянського хокею

2.4тЧитати новину російською

Легендарний радянський хокеїст Юрій Шаталов, який, за даними ЗМІ, наклав на себе руки, останнім часом відчував страх через онкологічне захворювання. Чемпіон світу-1974, побоювався, що хвороба торкнеться хребта і кісток. Останнім часом він став погано ходити, що побічно підтверджувало припущення.

Такими даними володіє видання "Московський комсомолець". За його інформацією, Шаталова, який спливав кров'ю, близько о пів на третю дня 13 березня знайшла дружина. Вона прийшла додому з роботи, а побачивши на підлозі закривавленого чоловіка, почала викликати екстрені служби міста.

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Судячи з усього, спортсмен поранився сам, оскільки двері квартири були замкнені зсередини. Хокеїст був у свідомості, навіть відповідав на питання, але він не пам'ятав, як все сталося.

Юрій Шаталов

скріншот

Медики 67-ї міської лікарні Москви діагностували важкі травми - поранення черевної стінки з пошкодженням тонкої кишки. Протягом шести днів лікарі проводили всі необхідні реанімаційні заходи, але врятувати Шаталова не вдалося.

Нагадаємо, Юрій Шаталов є чемпіоном світу і Европи 1974 року, а також володарем Кубка європейських чемпіонів. На його рахунку 441 матч і 35 закинутих шайб у чемпіонаті СРСР.

Як повідомляв "Обозреватель", за інформацією П'ятого каналу, при госпіталізації Юрій Шаталов знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

Особа
Юрій Шаталов
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