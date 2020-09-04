У Кріштіану Роналду виявлено серйозну інфекцію

Максим Іншаков Футбол 23:14, 4.09.2020 Оновлено: 23:25, 4.09.2020

У капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду діагностовано інфекцію в пальці правої ноги. Він проходить лікування антибіотиками.

Як повідомляється на сайті Футбольної федерації Португалії, лідер національної команди пропустив тренування вранці 3 вересня, а днем раніше лише працював у залі. Стан Кріша оцінюватимуть щодня.

У двох стартових турах Ліги націй Португалія зіграє з Хорватією (5 вересня) і Швецією (8 вересня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Португалія виграла торішній розіграш турніру. Команда стала першою в історії переможницею Ліги націй.

Відзначимо, що напередодні збірна України в 1-му турі Ліги націй обіграла суперників зi Швейцарії. Вирішальний гол у середині другого тайму забив Олександр Зінченко. На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко оцінив гру команди.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Шмигаль – про стипендію для батька Зеленського: подавали вже не раз, а влада ігнорувала

В Україні вперше кількість нових хворих на COVID-19 перевищила 2,7 тисячі: статистика МОЗ на 4 вересня

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Сенцов і Балух закликали не давати воду в Крим

Біля Криму пронеслися бомбардувальники США: РФ не змогла перехопити