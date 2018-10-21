У Криму показали, у що окупанти перетворили "Таврію" - фотофакт

Тренувальна база футбольного клубу "Таврія" в Криму - головного футбольного клубу півострова і першого чемпіона незалежної України - перетворилася на руїни. У вхідних дверей головної будівлі зяє діра, всередині, схоже, побували мародери. Перевернута меблі, розібрана сантехніка, виламані двері в номерах, де раніше жили футболісти.

База Таврії в Криму Крим. Реалії

"Тренувальне поле " Таврії" в Криму тепер - зарослий пустир. Після того, як на острів прийшов "русскій мір", вся інфраструктура клубу в селищі Поштове Бахчисарайського району прийшла в занепад. Та й головний стадіон клубу в Сімферополі вже в руїнах. А раніше покриття на стадіоні за якістю конкурувало з європейськими полями, згадують знавці питання", - йдеться в матеріалі місцевого видання "Крим.Реаліі".

Арену "Локомотив", яка вміщала 20 тисяч уболівальників, російська влада почала реконструювати, але ремонт триває вже третій рік.

"У минулому стадіон, зараз - Центр спортивної підготовки збірних команд Криму - потрапив в Федеральну цільову програму. Були виділені кошти на реконструкцію", - говорить перший заступник гендиректора "Центру спортивної підготовки" Іван Семержіді.

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Стадіон Таврії в Криму до окупації Крим. реалії

До анексії на цьому стадіоні грала сімферопольська "Таврія". У 2014 році клуб припинив існування і відродився через два роки, але вже в Бериславі Херсонської області. Зараз "Таврія" виступає у Другій лізі чемпіонату України.

База Таврії в Криму Крим. Реалії

База Таврії в Криму Крим. Реалії

У 2014 році російська влада Криму заснували свою команду, присвоїли назву і емблему українського клубу. Але ця псевдо- "Таврія" може грати тільки в чемпіонаті Криму - це як першість області. УЄФА і ФІФА заборонили всім командам в включеному Криму виступати за межами півострова, в Росії, зокрема.

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