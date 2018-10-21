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У Криму показали, у що окупанти перетворили "Таврію" - фотофакт

30.3тЧитати матеріал російською

Тренувальна база футбольного клубу "Таврія" в Криму - головного футбольного клубу півострова і першого чемпіона незалежної України - перетворилася на руїни. У вхідних дверей головної будівлі зяє діра, всередині, схоже, побували мародери. Перевернута меблі, розібрана сантехніка, виламані двері в номерах, де раніше жили футболісти.

База Таврії в Криму

База Таврії в Криму

Крим. Реалії

"Тренувальне поле " Таврії" в Криму тепер - зарослий пустир. Після того, як на острів прийшов "русскій мір", вся інфраструктура клубу в селищі Поштове Бахчисарайського району прийшла в занепад. Та й головний стадіон клубу в Сімферополі вже в руїнах. А раніше покриття на стадіоні за якістю конкурувало з європейськими полями, згадують знавці питання", - йдеться в матеріалі місцевого видання "Крим.Реаліі".

Арену "Локомотив", яка вміщала 20 тисяч уболівальників, російська влада почала реконструювати, але ремонт триває вже третій рік.

"У минулому стадіон, зараз - Центр спортивної підготовки збірних команд Криму - потрапив в Федеральну цільову програму. Були виділені кошти на реконструкцію", - говорить перший заступник гендиректора "Центру спортивної підготовки" Іван Семержіді.

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Стадіон Таврії в Криму до окупації

Стадіон Таврії в Криму до окупації

Крим. реалії

До анексії на цьому стадіоні грала сімферопольська "Таврія". У 2014 році клуб припинив існування і відродився через два роки, але вже в Бериславі Херсонської області. Зараз "Таврія" виступає у Другій лізі чемпіонату України.

База Таврії в Криму

База Таврії в Криму

Крим. Реалії

База Таврії в Криму

База Таврії в Криму

Крим. Реалії

У 2014 році російська влада Криму заснували свою команду, присвоїли назву і емблему українського клубу. Але ця псевдо- "Таврія" може грати тільки в чемпіонаті Криму - це як першість області. УЄФА і ФІФА заборонили всім командам в включеному Криму виступати за межами півострова, в Росії, зокрема.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Усик дав несподівану відповідь на питання "Чий Крим?".

Місце
УкраїнаСімферополь
Об'єкт
ФК Таврія
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Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Пипец: " говорится в материале местного издания "Крым.Реалии" Обоз хоть знает, что "Крым.Реалии" это ресурс Радио Свобода, СМИ, руководимом и финансируемым Конгрессом США и распологается эта студия КР в Киеве.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
руцкий мирок пришел! ну а шо вы хотели? камни с неба? да сколько угодно!!!
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Пыхтин Денис
Пыхтин Денис
Ohremenko Andrey, https://www.youtube.com/watch?v=FQ6d2YlV-K4
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Ски Андрей
Ски Андрей
Игорь Анатольевич, завали вафлю фуфел торчковый!
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