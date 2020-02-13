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13 лютого • оновлено в 02:56
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У Криму анонсували матч за участю "збірної ДНР" з футболу

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У Криму 13 лютого планують провести футбольний матч між клубом з Бахчисарая "Кизилташ" і "збірною" незаконного збройного угруповання "ДНР".

Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на прес-службу Бахчисарайського клубу.

Афіша футбольного матчу "Кизилташ" проти "збірної ДНР"

Афіша футбольного матчу "Кизилташ" проти "збірної ДНР"

"Крим. Реалії"

Повідомляється, що поєдинок пройде в Сімферополі "під патронатом голови Криму Сергія Аксьонова".

На даний момент "Кизилташ" займає 5-й рядок в турнірній таблиці чемпіонату Криму з футболу.

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Нагадаємо, що в кінці 2014 року УЄФА заборонив кримським клубам брати участь в чемпіонаті Росії. За сприяння УЄФА в 2015 році був створений Кримський футбольний союз. Перший чемпіонат Криму відбувся в сезоні-2015/16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гендиректор ФК "Севастополь" звинуватив УЄФА і Україну в "знищенні" футболу в Криму.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Тег
ДНР
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Ласло Дьере
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