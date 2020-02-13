У Криму анонсували матч за участю "збірної ДНР" з футболу

У Криму 13 лютого планують провести футбольний матч між клубом з Бахчисарая "Кизилташ" і "збірною" незаконного збройного угруповання "ДНР".
Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на прес-службу Бахчисарайського клубу.
Афіша футбольного матчу "Кизилташ" проти "збірної ДНР"
"Крим. Реалії"
Повідомляється, що поєдинок пройде в Сімферополі "під патронатом голови Криму Сергія Аксьонова".
На даний момент "Кизилташ" займає 5-й рядок в турнірній таблиці чемпіонату Криму з футболу.
Нагадаємо, що в кінці 2014 року УЄФА заборонив кримським клубам брати участь в чемпіонаті Росії. За сприяння УЄФА в 2015 році був створений Кримський футбольний союз. Перший чемпіонат Криму відбувся в сезоні-2015/16.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гендиректор ФК "Севастополь" звинуватив УЄФА і Україну в "знищенні" футболу в Криму.
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