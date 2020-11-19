У Кремлі однією фразою відреагували на розгром Росії в Лізі націй

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков лаконічно відреагував на розгромну поразку збірної Росії від сербів в матчі заключного туру групового етапу Ліги націй.

Пєсков, який зазвичай легко йде від будь-яких складних питань, в цей раз не знайшов, що відповісти.

"А ось тут без коментарів", – сказав Пєсков у відповідь на питання "Р-Спорт" про те, чи засмучені в Кремлі підсумком матчу.

Пєсков не знайшов, що відповісти на питання про збірну Росії Twitter Кирила Легкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй в Белграді Сербія – Росія завершилася з рахунком 5:0. Після цієї поразки російські футболісти вилетіли з другого кошика жеребкування чемпіонату світу-2022.