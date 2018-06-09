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У Косово трагічно помер президент Федерації футболу: названа причина

1.8тЧитати новину російською

Президент Федерації футболу Косова Фаділь Вокр помер на 58-му році життя.

За повідомленням прес-служби організації, причиною смерті став серцевий напад.

Вокр є чемпіоном Югославії (1987) і володарем Кубка Югославії (1989) у складі белградського "Партизана". Провів 12 матчів за збірну Югославії, забивши шість голів. З 2008 року Вокр очолював Федерацію футболу Косова.

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Під його керівництвом організація вступила в Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародну федерацію футболу (ФІФА).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що навесні цього року триразовий чемпіон світу трагічно загинув в Росії.

Місце
Косово
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
У меня вопрос к тем, кто на Украине стремится в шибко демократическую Европу. На каком языке ведутся заседания в парламенте республики Косово? 1) На косовском 2) На албанском 3) На олбанском 4) На английском
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