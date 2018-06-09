У Косово трагічно помер президент Федерації футболу: названа причина

Президент Федерації футболу Косова Фаділь Вокр помер на 58-му році життя.

За повідомленням прес-служби організації, причиною смерті став серцевий напад.

Вокр є чемпіоном Югославії (1987) і володарем Кубка Югославії (1989) у складі белградського "Партизана". Провів 12 матчів за збірну Югославії, забивши шість голів. З 2008 року Вокр очолював Федерацію футболу Косова.

Під його керівництвом організація вступила в Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародну федерацію футболу (ФІФА).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що навесні цього року триразовий чемпіон світу трагічно загинув в Росії.