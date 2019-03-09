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У Коноплянки з'явився новий варіант продовження кар'єри

8.4тЧитати матеріал російською

Футболіст збірної України Євген Коноплянка в літнє трансферне вікно може покинути гельзенкірхенський "Шальке". На українського півзахисника претендує турецький "Галатасарай".

У зимове міжсезоння Коноплянку хотів підписати "Фенербахче", однак зараз в боротьбу за футболіста включився ще один представник турецької Суперліги. Контракт українського гравця з німецьким клубом розрахований до 2020 року, а Transfermarket оцінює його вартість в 10 млн євро, повідомляє портал Aslan.

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ЗМІ з'ясували, за скільки "Шальке" продасть Коноплянку

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

FC Schalke 04

За свою професійну кар'єру наш гравець захищав кольори "Дніпра", "Севільї" та "Шальке", за які зіграв 339 поєдинків, забивши 67 голів і віддавши 55 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Шальке" Доменіко Тедеско вніс українця Євгена Коноплянку в список футболістів, з якими клуб планує розлучитися цього літа.

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Особа
Євген Коноплянка
Теги
ФК ШалькеГалатасарай Стамбул
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Комментарии на сайте не модерированы
коршун федот
коршун федот
Я так думаю,що до літнього трансферного вікна - Тедеску звільнять. Його списки - хіба що румуни читати будуть.
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