У Коноплянки з'явився новий варіант продовження кар'єри

Футболіст збірної України Євген Коноплянка в літнє трансферне вікно може покинути гельзенкірхенський "Шальке". На українського півзахисника претендує турецький "Галатасарай".

У зимове міжсезоння Коноплянку хотів підписати "Фенербахче", однак зараз в боротьбу за футболіста включився ще один представник турецької Суперліги. Контракт українського гравця з німецьким клубом розрахований до 2020 року, а Transfermarket оцінює його вартість в 10 млн євро, повідомляє портал Aslan.

Євген Коноплянка FC Schalke 04

За свою професійну кар'єру наш гравець захищав кольори "Дніпра", "Севільї" та "Шальке", за які зіграв 339 поєдинків, забивши 67 голів і віддавши 55 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Шальке" Доменіко Тедеско вніс українця Євгена Коноплянку в список футболістів, з якими клуб планує розлучитися цього літа.

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