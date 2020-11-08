У комітеті з етики РФС відреагували на злите в мережу секс-відео iз Дзюбою

Член комітету з етики РФС Андрій Созін вважає, що поява в інтернеті скандального відео за участю футболіста збірної Росії Артема Дзюби є більше іміджевою втратою для людини.

Водночас ні про яке позбавлення капітанської пов'язки не може йтися.

"Він не вбив нікого і не зґвалтував. Ви бачите і так, як уболівальники ставляться до нього. З трибун кричать гидоту на рівному місці, зараз вони особливо активізуються. Ті, хто вболівав за Артема, теж приймуть це зі знаком мінус. Я не кажу про футбол. Я говорю про його дітей, дружину. Він про них думав? Я не кажу, що це погано чи добре. У всіх хлопчиків у пубертат це буває. Але не в 32 роки й на відео! До футболу це не має стосунку", – цитує Sport24 функціонера.

Созін не знає, чи буде це терпіти збірна і "Зеніт".

"Дзюба тільки себе прикував величезними такими цвяхами. Чи зможе він впоратися, коли трибуни будуть йому кричати? Не знаю. Дасть Бог, щоб це все забулося. Як це перенесуть його батьки, близькі, дружина? Все буде розтиражовано, і Дзюба це знає. У Артема великі, якщо не катастрофічні, втрати", – підсумував член комітету з етики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної РФ після публікації ролика в мережі вивів Артема зі складу національної команди на жовтневі матчі.