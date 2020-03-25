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25 березня • оновлено в 14:47
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У команді Малиновського захворів на коронавірус перший футболіст

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Запасний голкіпер "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, Марко Спортьєлло став першим футболістом команди, який заразився коронавірусом.

Як повідомляє видання Daily Mail, незважаючи на позитивний тест, у гравця ще не проявилися симптоми хвороби. Превентивний карантин для нього та всіх футболістів "Аталанти" закінчиться 27 березня.

Марко Спортьелло

Марко Спортьелло

Варто відзначити, що в нинішньому сезоні він взяв участь у шести матчах команди в усіх турнірах, два з яких були зіграні проти "Валенсії" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 27-річний Спортьєлло є вихованцем клубу, але основним голкіпером вважався лише в сезонах 2014/15 і 2015/16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашній матч "Аталанти" проти "Валенсії" в ЛЧ вважається головною причиною спалаху коронавірусу. Крім того, капітан італійців Алехандро Гомес заявив, що проведення матчів проти іспанської команди було жахливим рішенням.

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Теми
Коронавірус Ліга чемпіонів
Особа
Руслан Малиновський
Теги
ФК Аталанта ФК Валенсія
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