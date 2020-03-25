У команді Малиновського захворів на коронавірус перший футболіст

Запасний голкіпер "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, Марко Спортьєлло став першим футболістом команди, який заразився коронавірусом.

Як повідомляє видання Daily Mail, незважаючи на позитивний тест, у гравця ще не проявилися симптоми хвороби. Превентивний карантин для нього та всіх футболістів "Аталанти" закінчиться 27 березня.

Марко Спортьелло

Варто відзначити, що в нинішньому сезоні він взяв участь у шести матчах команди в усіх турнірах, два з яких були зіграні проти "Валенсії" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 27-річний Спортьєлло є вихованцем клубу, але основним голкіпером вважався лише в сезонах 2014/15 і 2015/16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашній матч "Аталанти" проти "Валенсії" в ЛЧ вважається головною причиною спалаху коронавірусу. Крім того, капітан італійців Алехандро Гомес заявив, що проведення матчів проти іспанської команди було жахливим рішенням.

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