У Колумбії відбулося найвідоміше вбивство в історії футболу: що сталося 26 років тому

2 липня 1994 року в Медельїні був застрелений капітан збірної Колумбії Андрес Ескобар. Вбивство захисника було напряму пов'язане з футболом, тому набуло широкого розголосу в усьому світі.

Влітку 1994 року відбувся чемпіонат світу в США, перед яким Колумбія вважалася грізним колективом. На груповому етапі її суперниками стали господарі турніру, Румунія та Швеція. Програвши перший матч румунам із рахунком 1:3, команді Ескобара не можна було програвати збірній США, щоб не втратити шанси на вихід із групи. На 34-й хвилині матчу захисник намагався перервати подачу американського футболіста з флангу, але випадково зрізав м'яч у власні ворота, забивши перший гол у матчі. США перемогли з рахунком 2:1 і відправили колумбійців додому.

Вночі 2 липня Ескобар сидів у своїй машині, коли до автомобіля підійшов Умберто Муньос, який працював на наркокартель, і зробив шість пострілів по футболістові, вигукуючи після кожного з них слово "гол". Захисник помер миттєво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мексиці пройшла незвичайна церемонія прощання з футболістом Олександром Мартінесом. Він "забив" гол після смерті.