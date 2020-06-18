У колишнього тренера "Барселони" виявили невиліковну хворобу

У колишнього тренера "Барселони" Хуана Карлоса Унсуе була виявлена невиліковна хвороба під назвою бічний аміотрофічний склероз, яка поступово призводить до паралічу.

Як ообщает видання Marca, 53-річний іспанець почав кар'єру голкіпера в "Осасуні", потім був другим номером у "Барселоні" і став легендою "Севільї", за яку він провів 222 матчі, перш ніж повісити бутси на цвях у 2003 році.

Унсуе працював тренером воротарів у "Барселоні" під керівництвом Франка Райкарда і Пепа Гвардіоли, після чого вирішив спробувати себе в ролі головного тренера, перейшовши в "Нумансію". Там йому не вдалося домогтися успіху, тому він відправився в "Сельту", де допомагав Луїсу Енріке. Їхня спільна робота припала до душі Енріке, який взяв Унсуе з собою в "Барселону". У сезоні 2014/15 "синьо-гранатові" під їхнім керівництвом зробили требл, вигравши чемпіонат і Кубок Іспанії та Лігу чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійський чемпіон з Росії Дмитро Василенко помер на 44-му році життя через боковий аміотрофічний склероз.