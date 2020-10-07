У клубі, з яким грав "Шахтар", спалах коронавірусу – ЗМІ

Максим Іншаков Футбол 23:25, 7.10.2020 Оновлено: 23:31, 7.10.2020

У чернігівському футбольному клубі "Десна" спалах коронавірусу, стверджує Meta Ratings.

За інформацією ЗМІ, позитивний тест на COVID-19 здали чотири представники команди. Футболісти, тренери і персонал "Десни" найближчим часом можуть піти на самоізоляцію.

Головний тренер "Десни" Олександр Рябоконь після матчу 5-го туру УПЛ з "Шахтарем" (2:2) повідомив, що деякі гравці "Десни" температурили. Не змогли взяти участь у тому матчі воротар Євген Паст, захисники Максим Імереков і Андрій Гітченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Пятов і Тарас Степаненко заразилися на коронавірус. "Шахтар" пішов на самоізоляцію.

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