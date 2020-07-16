У клубі, який назвали командою бариг, відреагували на слова мера Івано-Франківська

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк прокоментував слова мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який назвав його клуб "ганебною командою бариг" після матчу 24-го туру Першої ліги проти "Прикарпаття".

"Як прокоментую слова мера Івано-Франківська? У нас свобода слова, він висловив свої думки. Але питання в тому, чи готовий він буде повторити і відповісти за ці слова через пару днів... У "Прикарпаття" було всього два удари по нашим воротам за весь матч, гості центр поля не переходили, просто у нашої команди не йшов м'яч у ворота. Ми заслуговували на перемогу. Так, суддя після матчу зізнався, що помилково призначив пенальті у ворота "Прикарпаття"", – цитує слова Поворознюка видання meta-ratings. com.ua.

Він також заявив, що "Інгулець" не платить суддям і не купує ігри, нагадавши про преміальні, які могли отримати футболісти "Прикарпаття", якби зуміли відібрати очки у його команди.

"Ми гроші суддям не возимо й ігри не купуємо. Про це можу вам сказати з усією відповідальністю. Нехай краще мер скаже, з яких грошей команді були обіцяні гравцям преміальні по 17 тисяч гривень за те, щоб відібрати у нас хоча б одне очко. Це гроші з бюджету міста або хтось привіз? УАФ обіцяє, що на матчах першої ліги теж скоро буде система VAR. Дай бог, я тільки за. Рефері теж перегинають іноді, але ми нікого ніколи не купували, це точно", – підсумував Поворознюк .

Як повідомляв OBOZREVATEL, після іншого матчу Першої ліги України між "Агробізнесом" і "Минаєм" головного арбітра поєдинку Юрія Іванова побили в суддівській кімнаті.

Пізніше президент господарів Олег Собуцький прокоментував цю ситуацію.