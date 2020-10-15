У клубі УПЛ виявлено 27 випадків зараження коронавірусом

27 футболістів і членів персоналу "Олександрії" отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Як повідомляється на офіційній сторінці клубу в Twitter, вся команда пройшла ПЛР-тестування у вівторок, 13 жовтня. 15 хворих перебувають на самоізоляції в місці проживання батьків, 11 осіб спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, а ще один – в районній лікарні.

Відзначається, що жодного з них немає температури і симптомів коронавірусу.

27 гравців і членів персоналу "Олександрії" заразилися коронавірусом Twitter "Олександрії"

Наступний матч команди в шостому турі української Прем'єр-ліги проти "Інгульця" запланований на неділю, 18 жовтня. "Олександрія" займає восьме місце в першості країни, маючи в своєму активі дві перемоги при трьох поразках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Шахтарі" та "Десні" трапилися спалахи коронавірусу. Після позитивних тестів у воротаря Андрія Пятова та півзахисника Тараса Степаненка "гірники" пішли на самоізоляцію.