У клубі УПЛ сталося масове зараження коронавірусом

Президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін заявив, що в його команді було зафіксовано спалах коронавірусу.

У коментарі виданню Tribuna він зізнався, що серед хворих є і футболісти, і представники тренерського штабу. За його словами, COVID-19 було виявлено щонайменше в десятьох осіб, але не всі результати тестів ще прийшли.

"Захворіло багато людей – і гравці, і з тренерського штабу. Але ще не всі результати тестів прийшли – чекаємо, будемо розуміти ситуацію по прізвищах до вечора. Дуже багато хворих – не очікували, що така кількість може бути. Ну один, ну два. Але прямо стільки. Людей десять вже є, але ще не всі результати відомі. Ми не знаємо поки, чи відбудеться матч із "Зорею". Потрібно почекати. Навіть тренування не проводимо, хоча до сьогодні команда тренувалася", – розповів Гельзін.

Найближчий поєдинок "Олімпіка" проти луганської команди в українській Прем'єр-лізі заплановано на суботу, 21 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше COVID-19 був виявлений у одного з лідерів "Динамо" Жерсона Родрігеса, молодого захисника Олександра Сироти і голкіпера Руслана Нещерета. Віктор Циганков та Сергій Сидорчук також заразилися коронавірусом у розташуванні збірної України. Вісім футболістів киян зуміли вилікуватися.