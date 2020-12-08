У клубі УПЛ спалах коронавірусу: ЗМІ назвали прізвища футболістів

Дев'ять гравців футбольного клубу української Прем'єр-ліги "ФК Дніпро" перебувають на самоізоляції з коронавірусом.

Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, COVID-19 діагностовано в дев'ятьох футболіст першої команди: Олександра Піхаленка, Валерія Юрчука, Сергія Булеци, Олександра Сафронова, Олександра Сватка, Владислава Дубінчака, Лукаса Тейлора, Олексія Чичикова й Артема Довбика.

Участь цих гравців у матчі 13-го туру УПЛ проти "Руху" з "Винників" малоймовірна. Найближчим часом спортсмени проведуть повторні ПЛР-тести, які дадуть відповідь на запитання про терміни повернення в стрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 12-го туру "Дніпро-1" – "Зоря" завершився з рахунком 1:3, водночас дніпряни грали напіврезервним складом.

Нагадаємо, що 7 грудня в Україні було зафіксовано рекордно низьку кількість нових випадків захворювань коронавірусною інфекцією. Усього за добу було виявлено 8,6 тисяч осіб із COVID-19. Однак уже на наступну добу ця кількість зросла до 10,8 тисяч інфікованих.