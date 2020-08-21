У клубі УПЛ прокоментували зрив матчу через коронавірус

Гравець і спортивний директор "Миная" Михайло Кополовець розповів, що його клуб вже збирався виїжджати на матч зі "Львовом", коли їм повідомили про спалах коронавірусу в команді суперника.

"Є така інформація. Зараз сидимо на базі, чекаємо відмашки, що нам робити. Вже збиралися виїжджати до Львова, але нам повідомили, що нібито там хворі люди. У нас, слава богу, всі здорові", – цитує слова Кополовця видання FootBoom.

У суботу, 22 серпня, має відбутися матч першого туру української Прем'єр-ліги між "Львовом" і "Минаєм", однак через коронавірус у шести футболістів господарів поєдинок може бути скасований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розіграш УПЛ 2020/21 стартує матчем між "Олімпіком" і "Динамо". Цей поєдинок стане офіційним дебютом Мірчі Луческу в якості тренера київського клубу.

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