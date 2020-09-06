У клубі УПЛ, де тренувалася збірна України, спалах коронавiрусу, – журналіст

У клубі-новачку Прем'єр-ліги України ФК "Рух" зафіксовано спалах COVID-19, повідомив у себе в Twitter журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

Третього вересня збірна України провела тренування на базі команди.

"Коронавірус усе більше поглинає Львів. Знову зачепило футбол. У таборі "Руху" – спалах інфекції. Ціла група футболістів вирушає на самоізоляцію. Матчі найближчих турів – під питанням", – написав Бурбас.

У "Русі" зафіксовано коронавірус Twitter Ігоря Бурбаса

Зазначимо, що це повторне інфікування в клубі. 20 червня за результатами проведеного ПЛР-тестування у двох захисників, півзахисника й одного працівника "Руху" виявили COVID-19.

Нагадаємо, що в неділю, 6 вересня, відбудеться поєдинок Іспанія – Україна. Початок – о 21:45. Вже було опубліковано список телеканалів, які покажуть гру в прямому ефірі.

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