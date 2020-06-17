У клубі РПЛ спалах коронавiрусу: матчі скасовані

Максим Богданов Футбол 19:20, 17.06.2020 Оновлено: 19:29, 17.06.2020

Матч російської Прем'єр-ліги "Сочі" – "Ростов" скасований через спалах коронавiрусу в ростовськiй команді. Найімовірніше, не відбудеться і гра "Ростова" з "Арсеналом".

Вірус був виявлений у шістьох гравців команди. Усі вони були ізольовані.

"У близькому контакті з ними перебували 42 співробітники ФК "Ростов" – це всі гравці основного складу, тренерський штаб і персонал команди", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, львівські "Карпати" оголосили про вихід із карантину і почали підготовку до матчу української Прем'єр-ліги проти "Олімпіка", незважаючи на наявність хворих коронавірусом у команді.

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