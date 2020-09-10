У клуб Ярмоленка може перейти ще один гравець збірної України

Лондонський "Вест Хем", за який виступає Андрій Ярмоленко, може поповнити склад ще одним футболістом збірної України Миколою Матвієнком.

Як повідомляє видання Hammers News, англійці підсилили свій інтерес до захисника донецького "Шахтаря" і навіть зробили пропозицію "гірникам", деталі якої не розкриваються.

У сезоні 2019/20 Матвієнко був одним з ключових гравців українського клубу, взявши участь у 39 матчах у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Його вартість за версією Transfermarkt становить 9 мільйонів євро.

"Вест Хем" зумів зберегти прописку в англійській Прем'єр-лізі за підсумками минулого чемпіонату, зайнявши в ньому 16-те місце з 39 очками після 38 матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент Ярмоленка Вадим Шаблій розповів про долю футболіста в лондонському клубі.