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У Києві встановлено історичний рекорд Ліги чемпіонів

25.9тЧитати новину російською

Мадридський "Реал" став першою командою в історії Ліги чемпіонів, який у фіналі турніру виставив такий самий стартовий склад, що і рік тому проти "Ювентуса" (4:1).

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.

На київський матч проти "Ліверпуля" Зінедін Зідан поставив наступних футболістів:

Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модріч, Каземіро, Іско, Кроос, Роналду, Бензема.

У "Ліверпулі" при цьому немає жодного гравця, який раніше грав у фіналі Ліги чемпіонів.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі Ліги чемпіонів.

Крім того, фанати "Ліверпуля" зізналися, чим здивував Київ.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Реал МадридФК Ліверпуль
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