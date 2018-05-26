У Києві встановлено історичний рекорд Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" став першою командою в історії Ліги чемпіонів, який у фіналі турніру виставив такий самий стартовий склад, що і рік тому проти "Ювентуса" (4:1).

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.

На київський матч проти "Ліверпуля" Зінедін Зідан поставив наступних футболістів:

Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модріч, Каземіро, Іско, Кроос, Роналду, Бензема.

У "Ліверпулі" при цьому немає жодного гравця, який раніше грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі Ліги чемпіонів.

Крім того, фанати "Ліверпуля" зізналися, чим здивував Київ.