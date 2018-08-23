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"У Києві всі без мізків?" Гравець "Зорі" здійснив ганебний вчинок у Лізі Європи

8.5тЧитати новину російською

Півзахисник "Динамо" Богдан Ледньов, який виступає в оренді за луганську "Зорю", вдарив суперника ногою і був видалений із поля. Інцидент стався в першому матчі плей-офф Ліги Європи проти РБ "Лейпциг".

На 17-й хвилині Сараккi збив Ледньова, а потім гравець "РБ Лейпцига" наступив українцю на голеностоп. Богдан брикнув суперника, за що одразу отримав від головного арбітра Бенуа Бастьєна червону картку.

Йдучи в підтрибунне приміщення київський футболіст отримав порцію жорсткої критики від головного тренера луганчан Юрія Вернидуба.

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"Ти розумієш, що залишив команду вдесятьох? У вас там у Києві, що всі без мізків?!" - не стримався тренер.

Нагадаємо, що в третьому кваліфікаційному раунді "Зоря" сенсаційно пройшла португальську "Брагу".

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Тема
Ліга Європи
Особа
Юрій Вернидуб
Об'єкт
ФК Зоря
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Астровскай Арьтьйомєй
Астровскай Арьтьйомєй
"Брикнув суперника"....Єта ч"єво такоє лє?Дурні кацапи.
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