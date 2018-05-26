У Києві визначився переможець Ліги чемпіонів

Іспанський "Реал Мадрид" обіграв англійський "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів і вперше в історії ЛЧ втретє поспіль виграв цей турнір. Зустріч в Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 3:1.

OBOZREVATEL вів онлайн -трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Обидві команди почали дуже активно матч, немов це не фінал, а стартова гра сезону. "Ліверпуль" захопив контроль над м'ячем і гострими передачами намагався вивести нападників один на один з Навасом.

"Реал" намагався відповідати позиційними атаками, подовгу розігруючи м'яч на підступах до штрафний. "Ліверпуль" впевнено захищався і не пускав "вершкових" в свою штрафну, тримаючи мадридців на пристойній відстані від воріт.

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Ключовий момент матчу стався на 30-й хвилині, коли серйозну травму плеча отримав лідер "Ліверпуля" Мохаммед Салах. Єгиптянин не зміг продовжити зустріч і зі сльозами покинув поле.

"Реал" підбадьорився, але через 5 хвилин теж позбувся найважливішого футболіста. Карвахаль після сутички з Робертсоном був змушений завершити виступ у фіналі.

Другий тайм почався з штурму "Реала". Спершу Лаллана зрізав м'яч прямо на ногу супернику, і Іско найпотужнішим ударом струснув пил з поперечини, а потім трапився справжній кошмар для англійців.

Карріус викинув м'яч прямо в витягнуту ногу Бензема і рикошет залетів точно в шістку - 1:0.

Радість іспанців тривала недовго. "Ліверпуль" знайшов в собі сили перейти в наступ і Мане проштовхнув м'яч після потужного удару Ловрен в кут.

Але сама фантастика трапилася на 61-й хвилині. Зідан замість Іско випустив Гарета Бейла, які через три хвилини забив просто інопланетний м'яч через себе в падінні.

Під кінець тайму феєрія валійца продовжилася. 28-річний уродженець Кардифа забив другий супергол, поставивши на коліна Карріуса ударом з 20 метрів.

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

Реал - Лiверпуль

"Реал Мадрид" Іспанія - "Ліверпуль" Англія - 3:1

Голи: 1:0 - 51 Бензема, 1:1 - 55 Мане, 2:1 - 64 Бейл, 3:1 - 83 Бейл.

Реал Мадрид - Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модріч, Каземіро, Іско (Бейл, 61), Кроос, Роналду, Бензема.

Ліверпуль - Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фірміно, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Мілнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.

Попередження: Мане (82).

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