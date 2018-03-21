У Києві оголосили про закриття НСК "Олімпійський": названа причина

Київський НСК "Олімпійський" у середині квітня закриють для підготовки до проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів, повідомляє прес-служба головного стадіону країни.

У заяві на офіційному сайті "Олімпійського" сказано, що стадіон буде закритий для проведення будь-яких заходів, екскурсійних турів і тренувань з 14 квітня по 5 червня. Це пов'язано з з початком активної фази підготовки до проведення фіналу Ліги Чемпіонів, запланованого на 26 травня.

Таким чином, головна арена країни не братиме заключні матчі чемпіонату України за участю київського "Динамо". Знову відкриє свої двері "Олімпійський" для всіх бажаючих 6 червня.

На жаль, фінал Ліги Чемпіонів пройде без українських команд. Раніше "Обозреватель" повідомляв про те, що донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу поступився італійській "Ромі" і завершив свої виступи в головному клубному турнірі Європи.