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У Києві оголосили про закриття НСК "Олімпійський": названа причина

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Київський НСК "Олімпійський" у середині квітня закриють для підготовки до проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів, повідомляє прес-служба головного стадіону країни.

У заяві на офіційному сайті "Олімпійського" сказано, що стадіон буде закритий для проведення будь-яких заходів, екскурсійних турів і тренувань з 14 квітня по 5 червня. Це пов'язано з з початком активної фази підготовки до проведення фіналу Ліги Чемпіонів, запланованого на 26 травня.

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Таким чином, головна арена країни не братиме заключні матчі чемпіонату України за участю київського "Динамо". Знову відкриє свої двері "Олімпійський" для всіх бажаючих 6 червня.

На жаль, фінал Ліги Чемпіонів пройде без українських команд. Раніше "Обозреватель" повідомляв про те, що донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу поступився італійській "Ромі" і завершив свої виступи в головному клубному турнірі Європи.

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Теми
Ліга чемпіонівфінал Ліги чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
НСК Олімпійський
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