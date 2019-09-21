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21 вересня • оновлено в 18:04
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У Катарі на 7-й секунді забили найбезглуздіший гол року - опубліковано відео

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Футболіст катарського клубу "Аль-Арабі" Мохаммед Салах, який є повним тезкою знаменитого гравця "Ліверпуля", забив незвичайний гол у 4-му турі чемпіонату країни з футболу.

Епізод стався на 7-й секунді матчу проти "Аль-Шаханов" (2:1).

Після розіграшу з центру поля захисник господарів відправив м'яч у штрафний майданчик суперника. Воротар гостей спробував зіграти на випередження, але не розрахував відскік.

Круглий снаряд пролетів над головою голкіпера і курйозно влучив у ворота. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей "шедевр", названий в соцмережах найбезглуздішим голом року.

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Катар
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