У Катарі футболіст закрутив м'яч у "дев'ятку" після фантастичного удару. Відео

У матчі дев'ятого туру катарської Суперліги між "Аль-Саддом" і "Аль-Гарафою" було забито неймовірний за красою гол дальнім ударом.

Рахунок відкрили на п'ятій хвилині матчу, коли господарі, яких тренує легендарний футболіст "Барселони" Хаві, отримали право на штрафний за 30 метрів від воріт. До точки підійшов захисник "Аль-Садда" Буалем Хухі та забив м'яч у "дев'ятку" воріт, закрутивши ігровий снаряд за фантастичною траєкторією.

Поєдинок закінчився розгромною перемогою підопічних знаменитого іспанця з рахунком 4:1, що дало його змогу команді закріпитися на першому місці в таблиці з 25 очками після 9 турів. "Аль-Гарафа" йде на третій позиції з 18 пунктами.

Зазначимо, що в "Аль-Садді", крім Хаві, якого багато хто хоче бачити наступним тренером "Барселони", грає ще один знаменитий футболіст і дворазовий чемпіон Європи у складі збірної Іспанії – Санті Касорла. Останнім часом він виступав за "Вільярреал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані футболіст забив переможний гол кидком з ауту після переднього сальто.