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У кар'єрі воротаря збірної України виник несподіваний поворот

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Головний тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно хоче продовжити співпрацю з голкіпером збірної України Андрієм Луніним. Раніше воротар "Реала" підписав орендну угоду з "Лега" лише на один сезон.

"Щоб заспокоїти Луніна, ми говорили про продовження його оренди ще на один сезон, але поки нічого офіційного. У нас попереду менше половини сезону і поки щось говорити складно, але я б дуже цього хотів", - цитує Пеллегріно sport.es.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Marca

Новини
Конкурент воротаря збірної України зганьбився у чемпіонаті Іспанії

При цьому наставник "Леганеса" більше довіряє конкуренту українця Івану Куельяру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
Теги
Реал МадридЛеганес
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