У кар'єрі воротаря збірної України виник несподіваний поворот

Головний тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно хоче продовжити співпрацю з голкіпером збірної України Андрієм Луніним. Раніше воротар "Реала" підписав орендну угоду з "Лега" лише на один сезон.

"Щоб заспокоїти Луніна, ми говорили про продовження його оренди ще на один сезон, але поки нічого офіційного. У нас попереду менше половини сезону і поки щось говорити складно, але я б дуже цього хотів", - цитує Пеллегріно sport.es.

Андрій Лунін Marca

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При цьому наставник "Леганеса" більше довіряє конкуренту українця Івану Куельяру.

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