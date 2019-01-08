У кар'єрі воротаря збірної України виник несподіваний поворот

Головний тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно хоче продовжити співпрацю з голкіпером збірної України Андрієм Луніним. Раніше воротар "Реала" підписав орендну угоду з "Лега" лише на один сезон.
"Щоб заспокоїти Луніна, ми говорили про продовження його оренди ще на один сезон, але поки нічого офіційного. У нас попереду менше половини сезону і поки щось говорити складно, але я б дуже цього хотів", - цитує Пеллегріно sport.es.
Андрій Лунін
Marca
При цьому наставник "Леганеса" більше довіряє конкуренту українця Івану Куельяру.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Влітку мадридський "Реал" підписав екс-воротаря "Челсі" Тібо Куртуа і відправив українця Андрія Луніна в оренду в "Леганес" на один сезон.
У новому клубі у нашого воротаря не так багато ігрової практики. "Королівський клуб" стурбований ситуацією і навіть думав розривати орендну угоду.
При цьому наставник "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно пояснив, що на перше місце ставить інтереси свого клубу, проте він розраховує на Луніна.
На початку нинішнього року воротар "Реала" Кейлор Навас своїм постом в Instagram натякнув, що збирається покинути команду, звільнивши місце другого воротаря українцеві. Однак незабаром у ЗМІ з'явилася інформація про те, що вершкові запропонували костариканському голкіперу новий контракт.
Сам Лунін в "Леганесі" подчувається добре. Він звернувся до керівництва "Реала" з проханням залишити його в нинішній команді.
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