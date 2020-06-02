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2 червня • оновлено в 14:08
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У Канаді випустили пиво на честь Андрія Шевченка

2.4т
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У Канаді випустили пиво під назвою "Шевченко 9" на честь легендарного нападника, а нині головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

"Так, ми знаємо, що він грав під сьомим номером, і так, це довга історія. Як і великий український нападник, "Шевченко 9" уособлює історію, елегантність і драматизм", – написано на зворотному боці пляшки з-під пива.

Андрій Шевченко та "Золотий м'яч"

Андрій Шевченко та "Золотий м'яч"

Газета.Ру

Зворотний бік пляшки пива, присвяченого Андрію Шевченку

Зворотний бік пляшки пива, присвяченого Андрію Шевченку

Twitter

Виготовленням слабоалкогольного напою займається невелика компанія під назвою Four Fathers Brewing Co.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко є володарем "Золотого м'яча-2004", переможцем Ліги чемпіонів сезону 2002/03 у складі "Мілана", Суперкубка УЄФА 2004 року і чвертьфіналістом чемпіонату світу-2006.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ дізналися деталі про долю Шевченка у збірній України.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Андрій Шевченко
Місце
Канада
Тег
пиво
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