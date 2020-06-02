У Канаді випустили пиво на честь Андрія Шевченка

У Канаді випустили пиво під назвою "Шевченко 9" на честь легендарного нападника, а нині головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

"Так, ми знаємо, що він грав під сьомим номером, і так, це довга історія. Як і великий український нападник, "Шевченко 9" уособлює історію, елегантність і драматизм", – написано на зворотному боці пляшки з-під пива.

Андрій Шевченко та "Золотий м'яч" Газета.Ру

Канадське пиво, наприклад, присвячене футболісту Андрію Шевченку pic.twitter.com/WLDItWNom4 - Yevgeniy Mudzhyri ™ (@mudzhyri) May 31, 2020

Зворотний бік пляшки пива, присвяченого Андрію Шевченку Twitter

Виготовленням слабоалкогольного напою займається невелика компанія під назвою Four Fathers Brewing Co.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко є володарем "Золотого м'яча-2004", переможцем Ліги чемпіонів сезону 2002/03 у складі "Мілана", Суперкубка УЄФА 2004 року і чвертьфіналістом чемпіонату світу-2006.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ дізналися деталі про долю Шевченка у збірній України.

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