У стилі Зідана: у Харкові мініфутбольний матч завершився бійкою. Відео

У Харкові матч мініфутбольного "Еліт турніру" між "Молохітом" і "Bad Boys-2" закінчився неприємним інцидентом.

Гравець перших Віталій Шеховцов збив із ніг гравця іншої команди після фінального свистка й отримав за це червону картку. Він був розлючений рішенням арбітра і спробував влучити в лежачого суперника м'ячем.

Після цього до Шеховцова підбіг один із футболістів "Bad Boys-2", але не встиг нічого зробити, оскільки впав, отримавши удар головою в обличчя. Незважаючи на стрімкий розвиток подій, масових зіткнень вдалося уникнути.

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"Молохіт" програв півфінальний матч "Еліт турніру" з рахунком 4:5, а Шеховцов отримав безстрокову дискваліфікацію від організаторів. У фіналі "Bad Boys-2" розгромно поступилися "Tenko Team" з рахунком 0:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше матч сьомої ліги Кубка Харкова з мініфутболу між командами "Status-M" і "ВіЯр" завершився масовою бійкою.