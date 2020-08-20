У Харкові матч чемпіонату з міні-футболу завершився бійкою: спортивні підсумки 19 серпня

Олександр Чеканов Футбол 09:08, 20.08.2020 Оновлено: 09:22, 20.08.2020

Мюнхенська "Баварія" стала другим фіналістом Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Харкова з міні-футболу один з матчів завершився масовою бійкою.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 19 серпня.

Крім того, в чемпіонаті Англії зафіксовано сплеск заражень коронавірусом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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