У Харкові матч чемпіонату з міні-футболу завершився бійкою: спортивні підсумки 19 серпня

Мюнхенська "Баварія" стала другим фіналістом Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Харкова з міні-футболу один з матчів завершився масовою бійкою.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 19 серпня.
Крім того, в чемпіонаті Англії зафіксовано сплеск заражень коронавірусом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів
Міні-футбольний матч в Харкові завершився масовою бійкою: опубліковано відео
Чемпіонка світу з біатлону знялася в купальнику в "незвичній фотосесії"
В АПЛ сплеск заражень COVID-19
Кафельников відмовився жити в Росії і вирішив назавжди залишити країну
Не можу дочекатися, коли одягну рукавички і провалю череп Ломаченку, – Лопес
Лідером "Динамо" зацікавилися в Італії – агент
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!