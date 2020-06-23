У Грузії футболіст поїхав на вечірку і загинув

Після чотирьох днів пошуків в Грузії знайшли тіло 19-річного вихованеця академії футбольного клубу "Сабуртало" з Тбілісі Георгія Шакарашвілі, йдеться в Facebook Служби з управління надзвичайними ситуаціями.

За інформацією Sputnik, спортсмен разом зі своїм другом Гурі А. 19 червня поїхав у містечко Мцхета на день народження знайомої дівчини. Через деякий час між групами молодих людей з Тбілісі виник конфлікт.

Георгій з приятелем постаралися розняти чоловіків, після чого один з незадоволених розкладом сил, подзвонив своїм друзям в Тбілісі і покликав їх на підмогу.

Коли Георгій з другом вирішили повернутися в Тбілісі і вийшли на автобан, на дорозі Тбілісі-Сенакі-Леселідзе зупинилася машина (за іншою версією - дві) з якої вийшла викликана група підтримки. Зав'язалася бійка. Георгій спробував втекти під міст. З тих пір футболіста ніхто не бачив.

Слідство вивчає записи тієї ночі з відеокамер, встановлених уздовж автобана. У поліції Мцхета тривають допити тих осіб, яких вдалося ідентифікувати по записах. Вилучена одна з машин.

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