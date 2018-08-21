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У Голландії арбітри-"кроти" зарахували найбезглуздіший гол року

3.1тЧитати новину російською

У матчі 1/128 фіналу Кубка Голландії між командами "Стапхорст" і ГОЕС (4:0) бригада арбітрів зарахувала гол, який був забитий із зовнішнього боку воріт. Епізод стався в другому таймі.

За рахунку 2:0 захисник гостей Ферді тер Авест порвав м'ячем сітку, після чого шкіряна сфера закотилася в ворота. Незважаючи на те, що весь стадіон бачив, як це було, арбітри вирішили зарахувати гол.

У коментарях під відео вболівальники вже назвали суддів "кротами", а гол - фантомним. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на цей "шедевр".

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Нагадаємо, що недавно правий вінгер мексиканського клубу "УАНЛ Тигрес" Хав'єр Акіно відзначився фантастичним "пострілом" у 4-му турі Кубка країни. Епізод стався в домашньому поєдинку проти "Атлетіко Сан-Луїс".

Місце
Нідерланди
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