У Голландії арбітри-"кроти" зарахували найбезглуздіший гол року

У матчі 1/128 фіналу Кубка Голландії між командами "Стапхорст" і ГОЕС (4:0) бригада арбітрів зарахувала гол, який був забитий із зовнішнього боку воріт. Епізод стався в другому таймі.

За рахунку 2:0 захисник гостей Ферді тер Авест порвав м'ячем сітку, після чого шкіряна сфера закотилася в ворота. Незважаючи на те, що весь стадіон бачив, як це було, арбітри вирішили зарахувати гол.

У коментарях під відео вболівальники вже назвали суддів "кротами", а гол - фантомним. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на цей "шедевр".

Нагадаємо, що недавно правий вінгер мексиканського клубу "УАНЛ Тигрес" Хав'єр Акіно відзначився фантастичним "пострілом" у 4-му турі Кубка країни. Епізод стався в домашньому поєдинку проти "Атлетіко Сан-Луїс".