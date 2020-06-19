У "Генті" розповіли про стан здоров'я Яремчука

Коментуючи атакуючий потенціал "Гента", президент команди Іван Де Вітт заявив, що український нападник Роман Яремчук вже повністю відновився після травми.

"Я хочу нагадати вам, що у нас є не менш успішний і талановитий бомбардир Роман Яремчук, який вже повністю відновився після травми і, що називається, рветься в бій. Після сезону адаптації має сповна проявити себе і Лоран Депуатр, який свого часу вже побував у ролі найкращого бомбардира клубу", – цитує слова Де Вітта видання Zbirna.com.

Нагадаємо, що в січні наш співвітчизник отримав травму ахіллового сухожилля, в результаті якої був вимушений пропустити два-три місяці.

Першість Бельгії було завершено достроково, в результаті чого "Брюгге" був визнаний чемпіоном країни, а "Гент" українців Яремчука, Романа Безуса і Ігоря Пластуна став другим.

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