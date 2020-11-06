У гендиректора "Шахтаря" виявили коронавірус

У генерального директора донецького "Шахтаря" Сергія Палкіна був виявлений COVID-19.

Як повідомив футбольний функціонер на своїй сторінці в Instagram, він здав позитивний тест на наявність коронавірусної інфекції. Тепер він відправиться на самоізоляцію.

Сергій Палкін пішов на самоізоляцію Instagram Сергія Палкіна

Це означає, що Палкін не зможе відвідати головний матч першої частини сезону української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Шахтарем", який відбудеться в неділю, 8 листопада на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що раніше стало відомо про спалах коронавірусу на телеканалах "Футбол 1/2/3". Зокрема, COVID-19 був виявлений у Віктора Леоненка, Володимира Крамара, Ігора Бурбаса і генерального директора мовника Олександра Денисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України і грецького АЕКа Євген Шахов здав позитивний тест на коронавірус на наступний день після матчу Ліги Європи проти "Зорі".