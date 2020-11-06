У гендиректора "Шахтаря" виявили коронавірус

У генерального директора донецького "Шахтаря" Сергія Палкіна був виявлений COVID-19.

Як повідомив футбольний функціонер на своїй сторінці в Instagram, він здав позитивний тест на наявність коронавірусної інфекції. Тепер він відправиться на самоізоляцію.

Це означає, що Палкін не зможе відвідати головний матч першої частини сезону української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Шахтарем", який відбудеться в неділю, 8 листопада на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що раніше стало відомо про спалах коронавірусу на телеканалах "Футбол 1/2/3". Зокрема, COVID-19 був виявлений у Віктора Леоненка, Володимира Крамара, Ігора Бурбаса і генерального директора мовника Олександра Денисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України і грецького АЕКа Євген Шахов здав позитивний тест на коронавірус на наступний день після матчу Ліги Європи проти "Зорі".