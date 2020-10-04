У футболістів збірної України виявлено коронавірус

Максим Іншаков Футбол 21:45, 4.10.2020 Оновлено: 22:01, 4.10.2020

Після матчу з "Десною" медслужба "Шахтаря" отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які були здані напередодні від'їзду їх в розташування національної команди.

Тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу "помаранчово-чорних" виявилися позитивними.

"Клубом вжито всіх необхідних заходів. "Шахтар" в повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, що курирує клуб. 5 і 7 жовтня всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії", – повідомив у себе в Facebook пресаташе "гірників" Андрій Бурлаков.

Пятов і Степаненко заразилися коронавірусом
Facebook Андрія Бурлакова

Нагадаємо, що у збірної України 7 жовтня в Сен-Дені запланований товариський матч проти Франції, а також зустрічі Ліги націй: 10-го числа проти Німеччини і 13 жовтня проти Іспанії.

Раніше повідомлялося, що промоутер українця Олександра Усика Едді Хирн здав позитивний тест на коронавірус.

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