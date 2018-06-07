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У футболістів на ЧС-2018 в Росії буде секс за графіком

1.6тЧитати новину російською

Футболісти збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2018 будуть займатися сексом за графіком, який складе тренерський штаб.

"Дівчатам і дружинам футболістів буде заборонено проводити час з гравцями весь час. Їх побачення будуть проводитися виключно в вільні від гри дні. Крім того, для таких зустрічей будуть відведені спеціальні приміщення", - заявив лікар збірної Бразилії Родріго Ласмар в інтерв'ю Extra.

За словами доктора, секс для футболістів є абсолютно буденним засобом розслаблення.

"У нашій команді молоді гравці з відмінним здоров'ям. Для них немає нічого більш природного, ніж скористатися можливістю зняти напругу і розслабитися. Це не викликає особливих проблем", - підсумував Ласмар.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тренер збірної ввів секс-заборона на ЧС-2018.

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Тема
ЧС-2018
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