У футболіста "Спартака" в родині трапилася смертельна трагедія

У нападника московського "Спартака" Олександра Соболєва померла мати, повідомляється на сторінці колишнього клубу футболіста клубу "Крилья Совєтов" в Twitter.

"Футбольний клуб "Крилья Совєтов" висловлює глибокі співчуття Олександру Соболєву в зв'язку з раптовою смертю матері. Саша, тримайся, ми з тобою!" – йдеться в повідомленні самарської команди.

Twitter Крилья Совєтов

Соболєв виступав за "Крилья Совєтов" з 2018 по 2019 рік. Взимку клуб віддав футболіста в оренду в "Спартак", після чого столична команда викупила гравця.

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