У футболіста "Спартака" в родині трапилася смертельна трагедія

Максим Іншаков Футбол 23:41, 1.08.2020

У нападника московського "Спартака" Олександра Соболєва померла мати, повідомляється на сторінці колишнього клубу футболіста клубу "Крилья Совєтов" в Twitter.

"Футбольний клуб "Крилья Совєтов" висловлює глибокі співчуття Олександру Соболєву в зв'язку з раптовою смертю матері. Саша, тримайся, ми з тобою!" – йдеться в повідомленні самарської команди.

Twitter Крилья Совєтов

Соболєв виступав за "Крилья Совєтов" з 2018 по 2019 рік. Взимку клуб віддав футболіста в оренду в "Спартак", після чого столична команда викупила гравця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бєлгороді в віці 67 років пішов з життя батько дворазової олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Світлани Хоркіної Василь Хоркін. Співчуття родині спортсменки висловив губернатор регіону.

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