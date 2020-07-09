У футболіста "Шахтаря" в будинку живе 10 чоловік прислуги

Максим Богданов Футбол 19:50, 9.07.2020 Оновлено: 19:52, 9.07.2020

Дружина бразильського півзахисника "Шахтаря" Дентіньо Дані Соуза розповіла, що у них в будинку в Києві живуть 10 працівників прислуги, які переїхали з ними.

"Це люди, які кинули своє життя в Бразилії, щоб залишитися з нами. Ми дуже близькі", – заявила Соуза в інтерв'ю Yahoo Esportes.

За словами дружини футболіста, вони дуже сумують за бразильської їжі, тому в аеропорту у них завжди величезні сумки.

"Ми їмо бразильську їжу вдома. Нам подобається рис, боби, кава, але ми не можемо купити все це тут. Українці не мають меют звички стояти біля плити плиту на кухні. Вони роблять більш легкі і холодні страви, такі як супи і салати" , – пояснила СОЗУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соуза розповіла, що її дочкам доводилося стикатися з проявами расизму в Україні.

Раніше Соуза провела екскурсію по квартирі в Києві, яку їм надав клуб. Фотомодель виклала відео на своєму каналі в Youtube.

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