У футболіста Бога виявлено коронавірус

Максим Іншаков Футбол 21:03, 20.08.2020

Відомий івуарійський футболіст "Сассуоло" Жеремі Бога здав позитивний тест на коронавірус, повідомляється на сайті італійського клубу.

"У гравця немає симптомів. Він не контактував з іншими футболістами і знаходиться в домашній ізоляції відповідно до вимог органів охорони здоров'я і діючими протоколами", – уточнює пресслужба команди.

Бога здав позитивний тест на коронавірус
Twitter Сассуоло

Жеремі Бога народився в Марселі в 1997 році. У 2008 році приєднався до "Челсі" з "ASPTT Марсель" у віці 11 років, коли він разом з сім'єю переїхав до Лондона, де працював його батько. Після вражаючого виступу в Академії, він підписав свій перший професійний контракт з "Челсі" до 2017 року.

Є дворазовим володарем Молодіжного Кубка Англії (2014 року, 2015) і переможцем юнацької Ліги УЄФА (2015).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в англійській Прем'єр-лізі зареєстрований сплеск заражень на коронавірус. В цілому COVID-19 діагностований вже у 12 футболістів з 14 команд.

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