У футболіста "Барселони" відібрали звання найкращого гравця матчу через вік

Михайло Морозов Футбол 17:10, 28.09.2020

У 17-річного нападника "Барселони" Ансу Фаті відібрали звання найкращого гравця матчу за виступ в першому поєдинку його команди в іспанській Ла Лізі 2020/21 проти "Вільярреала" (4:0).

Молодий іспанець забив два перших голи своєї команди у зустрічі та заробив пенальті, який був реалізований Ліонелем Мессі. Незважаючи на це, приз найкращому гравцеві отримав лівий захисник каталонців Жорді Альба.

Як повідомили в Twitter видання GetSpanishFootballNews, Фаті не зміг отримати цю нагороду, оскільки її спонсором є пивна компанія Budweiser, а футболістові виповниться 18 років тільки наприкінці жовтня.

Ансуї Фаті не міг стати кращим гравцем матчу через вік
Twitter GetSpanishFootballNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він встановив рекорд збірної Іспанії, відзначившись голом у ворота України в матчі Ліги націй.

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