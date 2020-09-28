У футболіста "Барселони" відібрали звання найкращого гравця матчу через вік

У 17-річного нападника "Барселони" Ансу Фаті відібрали звання найкращого гравця матчу за виступ в першому поєдинку його команди в іспанській Ла Лізі 2020/21 проти "Вільярреала" (4:0).

Молодий іспанець забив два перших голи своєї команди у зустрічі та заробив пенальті, який був реалізований Ліонелем Мессі. Незважаючи на це, приз найкращому гравцеві отримав лівий захисник каталонців Жорді Альба.

Як повідомили в Twitter видання GetSpanishFootballNews, Фаті не зміг отримати цю нагороду, оскільки її спонсором є пивна компанія Budweiser, а футболістові виповниться 18 років тільки наприкінці жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він встановив рекорд збірної Іспанії, відзначившись голом у ворота України в матчі Ліги націй.