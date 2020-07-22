У Франції напали на футболіста та спалили його машину

Михайло Морозов Футбол 15:00, 22.07.2020

На захисника французького "Бреста" Ронаеля П'єра-Габріеля було скоєно напад, в результаті якого 22-річний футболіст отримав тілесні ушкодження, а його машина була спалена вщент.

"Минулої ночі Ронаель П'єр-Габріель став жертвою нападу в одному з районів Бреста. Гравець отримав травми, а його автомобіль був спалений і повністю знищений. Клуб більше не коментуватиме цю ситуацію і дає владі можливість самостійно розібратися в інциденті", – написано в офіційному зверненні "Бреста".

В "Бресті" прокоментували інцидент з футболістом
Twitter ФК "Брест"

Відзначимо, що П'єр-Габріель перебрався до Франції всього декілька тижнів тому, перейшовши в команду на правах річної оренди з "Майнца". За німецький клуб футболіст провів вісім матчів у сезоні 2019/20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіста французького "Анже" Фаріда Ель-Мелалі заарештували за мастурбацію.

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