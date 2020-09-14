У Франції футболіст "завис" у повітрі та забив гол у стилі карате

Михайло Морозов Футбол 14:43, 14.09.2020

Нападник "Бреста" Ірвін Кардона забив видовищний гол у виїзному матчі своєї команди проти "Діжона" в третьому турі французької Ліги 1.

На 95-й хвилині поєдинку футболіст відгукнувся на флангову подачу партнера по команді, високо вистрибнув, зависнувши в повітрі, і сильно пробив під поперечку в стилі карате.

Цей гол став останнім у матчі, який закінчився перемогою гостей з рахунком 2:0. Обігравши "Діжон", "Брест" набрав свої перші очки в сезоні і тепер займає 15-те місце в чемпіонаті. Їхні суперники замикають турнірну таблицю, не маючи в своєму активі жодного балу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центральному матчі третього туру Ліги 1 ПСЖ сенсаційно поступився "Марселю". У цьому поєдинку арбітр показав 12 жовтих і 5 червоних карток.

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