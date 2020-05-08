У трьох клубах італійської Серії А "Фіорентині", "Сампдорії" та "Мілані" зафіксовані нові випадки коронавірусу.

Команди з Флоренції та Генуї повідомили про нових хворих на своїх офіційних сайтах. У перших захворіли троє гравців і троє представників технічного персоналу, а у других позитивні тести здали троє футболістів. Хвороба у них проходить безсимптомно. Відомий журналіст Ніколо Скіра також повідомив про три випадки коронавірусу серед футболістів і персоналу в "Мілані".

Коронавірус в Італії Телеканал Футбол

Emergenza #COVIDー19 sempre più forte nel mondo del calcio: oltre ai 6 casi della Fiorentina e ai 4 giocatori della Sampdoria ci sarebbero 3 tesserati positivi anche nel #Milan. La ripartenza della #SerieA si fa sempre più complicata. #coronavirus - Nicolò Schira (@NicoSchira) May 8, 2020

Зазначимо, що в середу і четвер, 6-7 травня, багато команд відновили індивідуальні тренування на клубних базах, зокрема "Аталанта" українця Руслана Малиновського. Поки невідомо, як інформація про нові випадки вплине на продовження сезону 2019/20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби Серії А провели нараду, на якій визначилися з крайньою датою відновлення сезону 2019/20.

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