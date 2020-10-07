У Фінляндії футболіст забив гол дальнім ударом, пустивши м'яч по фантастичній траєкторії. Відео

У матчі другого за силою дивізіону чемпіонату Фінляндії між КТП і "Оулу" був забитий неймовірно красивий гол здалеку.

На 18-й хвилині зустрічі гравець господарів Антті Макіярві отримав м'яч на фланзі, змістився в центр і пробив з 25 метрів, запустивши ігровий снаряд по фантастичній траєкторії – спочатку він різко набрав висоту, а потім стрімко опустився в нижній кут воріт, залишивши голкіпера не при справах.

На жаль для КТП, це не допомогло їм здобути домашню перемогу над суперниками, які зуміли переломити хід поєдинку і закінчити його з рахунком 2:1. За результатами протистояння "Оулу" обійшов господарів у турнірній таблиці та тимчасово захопив лідерство в чемпіонаті – 38 проти 37 очок, але у КТП є один матч в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Португалії футболіст забив неймовірний гол з центру поля.