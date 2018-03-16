У ФІФА паніка через бойкот ЧС-2018: спортивні підсумки 15-березня

Київське "Динамо" вилетіло з Ліги Європи, без шансів поступившись "Лаціо", а в ФІФА серйозно занепокоїлися ситуацією з бойкотом чемпіонату світу 2018 року з футболу. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини четверга, 15 березня.

Крім того, Україні влаштували підставу з чемпіонатом Європи з боротьби в Росії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Динамо" програло "Лаціо" і вилетіло з Ліги Європи

ФІФА в паніці: в Іспанії висловилися про бойкот ЧС-2018

"Це провокація!" Україну підставили з чемпіонатом Європи в Росії

"Лише збагатить": Україна закликала до бойкоту ЧС-2018 у Росії

Знаменита Ring Girl знялася повністю оголеною

Пробили дно: Росія пригрозила Англії забороною на ЧС-2018

"Дав зрозуміти": бразилець "Шахтаря" поставив ультиматум клубу